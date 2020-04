Coronavirus a San Giorgio, computer e tablet per alunni disabili consegnati dai vigilantes

Computer e tablet per alunni diversamente abili, la scuola chiama le guardie giurata per la consenga. Un momento di solidarietà e di vicinanza per chi ha più bisogno in questo momento di quarantena. A chiamare gli agenti della Union Security è stata la dirigenza dell'Istituto Tecnico Statale Medi di San Giorgio a Cremano che ha chiesto di consegnare i computer e tablet in comodato d'uso agli alunni diversamente abili residenti tra San Giorgio a Cremano, Ercolano e Ponticelli. Immediatamente le guardie giurate si sono messe all'opera ed hanno consegnato i materiali ai ragazzi. Un gesto importante della scuola e della società di sicurezza che ha permesso ai giovani alunni di poter continuare a studiare. © RIPRODUZIONE RISERVATA