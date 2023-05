San Giorgo a Cremano, “Fuori Gioco”: al via la seconda edizione della sfida tra scuole

È partita nel grande Parco di Villa Bruno la seconda edizione di “Fuori Gioco”, che coinvolge i 5 istituti comprensivi di San Giorgio a Cremano e una scuola di San Sebastiano al Vesuvio. Per tre giorni quasi 200 alunni delle scuole medie si sfideranno in quelli che in una volta erano conosciuti come i “Giochi senza Frontiere”, ovvero mini competizioni ludiche e sportive all’aperto che stimolano socializzazione e rispetto delle regole.

Dopo il successo dello scorso anno, Il Sindaco di San Giorgo a Cremano Giorgio Zinno, d’accordo con l’assessore alla scuola Giuseppe Giordano, ha voluto ripetere l’iniziativa con un numero maggiore di studenti e giochi nuovi e diversi. Inoltre, diversamente dall’anno scorso, quest’anno ci sarà una scuola vincitrice che sarà decretata il 27 maggio. L’entusiasmo, il divertimento e la sana competizione sono gli elementi principali di questa rassegna extradidattica che non solo offre ai ragazzi occasioni di condivisione e vita all’aria aperta ma che valorizza il meraviglioso parco della villa settecentesca, destinato proprio al tempo libero e agli eventi.

«Siamo al fianco dei nostri ragazzi per aiutarli a crescere con sani valori – spiega il Sindaco Giorgio Zinno - in una città che offre spazi di aggregazione e in una comunità che pensa a loro e al loro benessere. Grazie ai dirigenti scolastici sempre sensibili alle iniziative che l’amministrazione organizza, con il chiaro intento di offrire strumenti e opportunità capaci di sviluppare valori fondamentali per la loro crescita».