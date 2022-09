A figlia d''o Marenaro, le nozze social del figlio di Donna Assunta: la festa evento su Instagram

Ogni storia d'amore che arriva fino al gran giorno del matrimonio è come una favola, e anche per Giuseppe Schicchitano, figlio di donna Assunta icona della cucina napoletana e proprietaria del ristorante “A figlia d''o Marenaro”, e la sua amata Yohana è stata una giornata da sogno.

I due neosposi dopo la cerimonia con amici e parenti a Napoli, hanno spostato i festeggiamenti sull'isola verde. La serata che è stata un vero e proprio evento si è svolta al Negombo tra musica, cucina e divertimento. La festa in grande non ha lasciato spazio anche alle critiche; dopo aver raccontato infatti storia dopo storia l'indimenticabile giornata all'insegna dell'amore la coppia ha ricevuto i primi commenti negativi. Ma a fare posto agli haters sono stati la valanga di commenti di apprezzamento e congratulazioni per la coppia, che da tik tok a instagram sono stati inondati di affetto da fan e concittadini.