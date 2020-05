Verissimo, video messaggio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La riflessione finale è di Alfonso Signorini

Ultimo aggiornamento: 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 30 maggio, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, condotto da Silvia Toffanin.Molti i videomessaggi proposti questo sabato a: dalla Sicilia quello di, coppia nata nella casa di ‘Gf Vip’ che si è potuta finalmente riunire. Il loro amore, tra l'altro ha stuzziacato anche la fantasia dei bookmaker tanto che i betting analyst di Stanleybet.it ipotizzano le loro nozze entro il 2020 a quota 7,00. Sempre dalla Sicilia il video di, in attesa del suo secondo bebé. E poi, direttamente da ‘’ si raccontanoInoltre, da Ibiza, dove è rimasta bloccata all’inizio della quarantena, Fiammetta Cicogna parla della sua vita come neo mamma di due gemelline. Infine, J-Ax, con una clip, ha voluto confidare a Verissimo come abbia vissuto faticosamente, tra sconforto e poi voglia di reagire, questo periodo.J-Ax sarà anche uno dei protagonisti delle interviste riproposte questo sabato. Oltre all’artista, i telespettatori potranno rivedere: Antonio Albanese, Emma Marrone,e Cristiano Malgioglio.