Abba, la star Bjorn Ulvaeus si separa dalla moglie Lena dopo 41 anni di matrimonio

Björn Ulvaeus, star degli Abba, e la moglie Lena si sono lasciati dopo 41 anni di matrimonio. La coppia, sposata nel 1981 con due figli, ha annunciato il divorzio. «La volontà è comunque quella di restare buoni amici. Dopo molti anni belli e ricchi di eventi, abbiamo deciso di separarci - il testo di un comunicato congiunto - e continueremo a celebrare insieme i compleanni dei nostri nipoti e le altre feste familiari». La coppia iniziò a frequentarsi subito dopo che Björn si separò da Agnetha Fältskog, che sposò nel 1971 prima che la band diventasse famosa.

Gli Abba, storica band svedese, si formarono a Stoccolma nel 1972 prima di vincere l'Eurovision Song Contest nel 1974 con la canzone Waterloo. L'anno scorso hanno entusiasmato i fan dopo aver annunciato un clamoroso ritorno con il primo lavoro dopo 39 anni. La band si esibirà come “Abba-tars” nella tecnologia più avanzata mai utilizzata nel settore della musica dal vivo. C'è anche un nuovo album con due brani I Still Have Faith in You e Don't Shut Me Down come singoli. Sono le prime canzoni da decenni della band nota per Dancing Queen, The Winner Takes It All e Take a Chance on Me. Le loro ultime sessioni di registrazione, sempre nel 1982, hanno prodotto i successi Under Attack e The Day Before You Came, presenti nella compilation The Singles. La loro ultima esibizione pubblica risale a tre anni dopo, nella versione svedese del programma televisivo This Is Your Life, in onore del manager Stig Anderson.

