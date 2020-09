Adele torna sui social: su Instagram in forma smagliante con 40 chili in meno

Adele è riapparsa sui social per fare gli auguri alla sua amica Nicole Richie scrivendole su Instagram quanto l'ami e l'ammiri, condividendo anche una clip esilarante e scatti divertenti. Immagini mai viste prima: Adele si è mostrata bella, sorridente e con almeno 40 chili in meno. Un fisico mozzafiato in un mini-abito nero aderente, in perfetta forma fisica in una improponibile tuta da ginnastica e felpona, con un cappello gigante e una t-shirt bianca: sempre lei, sempre bella.

Un cambio di vita dopo la rottura (il divorzio è ufficiale da aprile scorso) con il marito Simon Konecki, il filantropo imprenditore a cui era legata dal 2012 e da cui ha avuto un bimbo, Angelo che oggi ha sette anni. La cantautrice, 32 anni compiuti a maggio, ha scelto di mettere al primo posto la sua salute.



In una recente intervista, la star di Skyfall (per cui ha vinto l’Oscar come migliore canzone tratta dall’omonimo film della saga di James Bond) ha raccontato di essere dimagrita grazie alla dieta Sirt. Alla base del suo regime alimentare c’è l’eliminazione degli zuccheri e dei grassi saturi, oltre alla riduzione delle porzioni dei latticini.

fisicamente che mentalmente

’attività fisica e alla dieta, pensa anche al lavoro: il nuovo album (l’ultimo lavoro in studio, dal titolo ‘25’, risale al 2015) è in fase avanzata ma l’uscita è prevista per i primi mesi del 2021. Adele, look giamaicano con polemiche social: «Questa è appropriazione culturale» dopo la sua drammatica perdita di peso. Ora nella sua villa neglil Usa, Adele oltre a dedidarsi all

