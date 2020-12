Adriana Volpe parla della crisi con il marito Roberto Parli: «Per ora navighiamo a vista»

Adriana Volpe dopo mesi di silenzio parla per la prima volta della crisi con il marito. La conduttrice televisiva si sarebbe separata (anche se non legalmente) dal marito poco dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Tra la Volpe e Roberto Parli le cose sono iniziate ad andare male ma nessuno aveva confermato i rumors almeno fino ad ora

Intervistata dal settimanale Nuovo, Adriana non ha del tutto confermato la rottura con il marito pur lasciando intendere che le cose tra loro non vanno benissimo. La Volpe per esigenze lavorative si è trasferita da Roma a Milano insieme alla figlia, così il giornalista le ha chiesto il perché non sia andata a vivere con il marito a Lugano, in Svizzera, di fatto molto vicino al capolugo lombardo. Adriana ha risposto in modo deciso: «Potrebbe pensare anche lui a trasferirsi, comunque per il momento navighiamo a vista…».

Potrebbe essere quindi la distanza geografica tra i due uno di motivi della crisi, ma pare che anche il rapporto tra la conduttrice e l'ex concorrente del Gf Vip Andrea Denver abbia creato gelosie e dissapori nel rapporto. Tra la Volpe e Denver è nata una bella amicizia, un rapporto speciale che non avrebbe lasciato indifferente Roberto Parli.

