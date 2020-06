Adriana Volpe e la crisi con il marito dopo il Grande Fratello Vip: «Ecco tutta la verità»

Ultimo aggiornamento: 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo la partecipazione alparla del suo rapporto conRoberto Parli. Tra di loro ci sono state alcune incomprensioni ma ora fra la showgirl, pronta a debuttare su Tv8 e il marito sembra essere tornato il sereno.Ci sono state alcune incomprensioni: “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – ha confessato in un’intervista a “Diva e donna - come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterei allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.Intanto Gisele è stata portata in Svizzera dal papà e lei, per impegni di lavoro, non potrà fare le vacanze con loro: “È vero, Roberto è venuto a prendere Gisele e l'ha portata in Svizzera; finalmente, quando si sono aperte le frontiere, ci ha potuto raggiungere. Io non sono potuta andare con loro perché sto preparando il nuovo programma. Preferisco che oggi nostra figlia possa stare con il suo papà piuttosto che con una tata. È la normalità e la bellezza di essere una famiglia e di pensare al meglio per la nostra bambina. Anticipo anche che io non potrò fare vacanze questa estate, per cui Gisele andrà in vacanza solo con il papà. È vero che io non sono partita con loro, ma, ad esempio, adesso stanno arrivando qua. Mi auguro che mia figlia sia serena con il papà e i nonni”.