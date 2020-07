Adriana Volpe, tra famiglia e impegni in tv: col marito Roberto Parli e la figlia Gisele a Milano

Adriana Volpe assieme al marito Roberto Parli e alla figlia Giselle. Adesso Adriana Volpe conduce “Ogni mattina” su Tv8 e si è trasferita a Milano per lavoro, ma già durante il Grande Fratello Vip, di cui è stata protagonista, si era parlato di crisi coniugale.



Nulla di vero, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Nuovo” che vedono Adrian, che per lavoro si è trasferita a Milano, passeggiare tranquillamente per la città assieme al marito, che vive in Svizzera e alla figlia Giselle, pronta alla nuova avventura nella capitale lombarda. Sull’argomento crisi coniugale, Adriana sorride: «Chi fa il mio lavoro – ha spiegato alla rivista - sa che il gossip ne è parte e anche io lo metto in conto. Ciò che mi fa quasi sorridere è che io e Roberto abbiamo vissuto per quattordici anni in due nazioni diverse e la cosa non ha mai fatto notizia. Proprio oggi che ci siamo anche avvicinati, invece, ogni pretesto viene colto per cercare uno scoop che non c'è».

