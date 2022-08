«A figlia d''o Marenaro», il figlio Giuseppe si sposa: festa per lo storico ristorante di Napoli

Tanta emozione e felicità in arrivo per Donna Assunta e tutta la famiglia del noto ristorante partenopeo, «A figlia d''o Marenaro». Il locale resterà chiuso temporaneamente, dal 6 all'8 settembre per il matrimonio di Giuseppe Schicchitano, primogenito della proprietaria, la quale, via social, ha annunciato il lieto evento.

«Tra rose e fior, nasce l'amor Giuseppe e Yohana si vanno a sposar», questo è quanto scritto in un post su Facebook, parole cariche di entusiasmo per i due giovani che convolano a nozze. Un vero e proprio evento che verrà trasmesso interamente sui social, Donna Assunta porterà tutti noi in questo tanto atteso wedding day.