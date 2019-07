El Kun Aguero si rilassa sulla spiaggia di Marina del Cantone dopo la Copa America

Martedì 30 Luglio 2019, 09:53

MASSA LUBRENSE - La Coppa America si è conclusa con l'ennesima eliminazione, tra l'altro per mano degli storici rivali del Brasile e con un inevitabile strascico di polemiche. Archiviata la delusione, però, l'attaccante della nazionale di calcio argentina Sergio Aguero ha deciso di concedersi qualche giorni di relax tra la penisola sorrentina, l'isola di Capri e la costiera amalfitana: un modo per recuperare le energie anche in vista della prossima stagione con la maglia del Manchester City, squadra di club in cui milita già da diversi anni.El Kun, come Aguero è conosciuto in tutto il mondo, era stato avvistato qualche giorno fa in una nota taverna di Capri. Da lì il calciatore, a bordo di uno yacht, ha fatto rotta sulla penisola sorrentina. Immancabile la tappa sulle palafitte del ristorante “Lo Scoglio” di Marina del Cantone, tradizionale buen retiro estivo di centinaia di personaggi del jet set italiano e internazionale. Per Aguero pranzo a base di piatti e prodotti tipici, incluse le verdure che i titolari del locale coltivano nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa, e poi la foto di rito nella cucina diretta dallo chef Tommaso De Simone, ovviamente alla presenza dell'intero staff.Aguero ha dimostrato di gradire particolarmente il suo soggiorno in Campania. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram lo ritraggono mentre si rilassa a bordo di uno yacht con l'inconfondibile panorama di Positano alle sue spalle. In una storia recentemente pubblicata sullo stesso social network, invece, il Kun immortala prima i Faraglioni di Capri e poi la spiaggia di Nerano. Immagini che hanno fatto immediatamente il giro del web, soprattutto tra i tanti tifosi ed estimatori che Aguero vanta in giro per il mondo.