Aida Yespica: «Ho perso 10 kg a causa del Covid», ma il selfie infiamma Instagram

Aida Yepisca era sparita da un po' di tempo dai radar del gossip. E, adesso, è la stessa modella venezuelana a spiegare il perché. In una storia su Instagram Aida informa i suoi follower di aver avuto il Covid e nei giorni passati con l'infezione ha perso molti chili. La foto sexy in lingerie, davanti allo specchio, mette in mostra un fisico asciuttissimo.

Leggi anche > Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo due anni e mezzo: la scena commovente

«Dimagrita 10 Kili»

Per Aida Yespica non deve essere stata una passeggiata il Coronavirus. La modella ha perso molto peso, addirittura 10 chili e lo ha voluto dire ai suoi follower a modo suo. Nella storia appare in lingerie e il suo fisico, passata la soglia dei 40 anni, è ancora perfetto, nonostante si percepisca dalla foto che sia debilitato dalla malattia appena avuta.

«Finalmente maggiorenne»

Aida Yespica ha varcato la soglia dei 40 anni, lo scorso 15 luglio. E sul suo profilo Instagram scherza con i follower dichiarando «finalmente maggiorenne». Di certo ha passato un compleanno con il cuore più leggero visto che dopo due anni e mezzo ha potuto finalmente riabbracciare suo figlio Aron, avuto nel 2008 dall’ex Matteo Ferrari. Il piccolo, infatti, vive col padre a Miami e Aida, cittadina venezuelana, non ha avuto il visto per entrare negli Stati Uniti a causa della pandemia. Ma poche settimane fa i due hanno potuto finalmente riabbracciarsi per la gioia di mamma Aida e del piccolo Aron.