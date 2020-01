Aida Yespica, su Instagram la foto con Aron: «Matteo Ferrari me l'ha dato per un giorno solo»

Aida Yespica, bufera in seguito ai commenti seguiti alla pubblicazione sul social di una sua foto col figlio Aron, nato dalla sua precedente relazione caon Matteo Ferrari. La showgirl aveva raccontato di non vedere il figlio da oltre quattro mesi, ma dalle testimonianze sulle stories di Instagram sembra che sia riuscita nel suo intento. L’incontro però era avvenuto prima e lo scorso 25 dicembre ha postato uno scatto con Aron, facendo scoppiare una piccola polemica.

Alcuni utenti infatti l’hanno rimproverata di non aver raccontato il vero durante la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, “Verissimo”, in cui aveva appunto spiegato di non riuscire a vedere il figlio ormai da tempo, anche a casua del suo ex: «A Natale dovete dire la vostra per sentirvi qualcuno? Questa è una foto del 17 di dicembre quando ho avuto mio figlio per una giornata soltanto - ha detto su Instagram - mi auguro che per il prossimo anno abbiate qualcos’altro a cui pensare». Poi ha fatto un accenno a Matteo Ferrari: «Lui me l’ha dato soltanto per una giornata. Dovete smetterla di sputare sempre cattiveria senza sapere. Questa foto è del giorno 17 di dicembre. Veramente non avete niente altro da fare?».

Ultimo aggiornamento: 17:58

