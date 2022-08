Aida Yespica e Geppi Lama, ritorno di fiamma? Lei lo tagga sui social: «È impossibile dimenticarmi di te»

Aida Yespica è pronta a dare una seconda chance alla storia con Geppi Lama? La bella showgirl venezuelana ha ben pensato di scatenare il web con un chiaro segnale, taggando l'ex fidanzato in una storia Instagram. Lei si trova alle terme a Bormio, per godersi qualche giorno di relax, ed ecco che nelle riprese della camera da letto matrimoniale compare il nome dell'imprenditore. In sottofondo la canzone "La scusa degl'ipocriti" di Gianni Fiorellino che cita nel testo le parole "è giusto dirti che è impossibile dimenticarmi di te", insomma gli indizi non lasciano dubbi, c'è un ritorno di fiamma.

Lui riposta la storia sul suo profilo e pare, stia facendo i bagagli per raggiungere la bella "ex" fidanzata. I due stavano insieme quando Aida era concorrente al Gfvip, una storia durata tre anni, poi si sono lasciati nel 2020. Sono passati due anni e, sembra, abbiano intenzione di riprovarci. Si dice che la minestra riscaldata non sia mai buona, eppure alle volte succede che bisogna perdersi per poi ritrovarsi davvero. Chissà che questo non sia proprio il caso di Aida e Geppi.