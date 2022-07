Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo due anni e mezzo: la scena commovente

Sono passati ben due anni e mezzo dall'ultima volta che Aida Yespica ha visto suo figlio Aron, 13 anni. Finalmente il momento è arrivato, la modella venezuelana, dopo un lunghissimo periodo, è riuscita a raggiungere in America il suo grande amore. Aida si commuove in un lungo abbraccio: “Quanto sei cresciuto”, così lo accoglie tra le sue braccia. Un momento emozionante che la Yespica ha voluto condividere con i suoi followers tramite un video sulle storie Instagram.

Aida Yespica, il dramma del figlio Aron: «Non riesco a vederlo». Ecco le motivazioni

2 annni e mezzo di agonia e sofferenza, un distacco causato dal visto scaduto. Lo raccontò nel 2020 la stessa Aida nel programma Rivelo di Lorella Boccia, alcuni problemi con il passaporto le hanno reso impossibile raggiungere il figlio a Miami, dove vive col padre, l'ex calciatore Matteo Ferrari. Lo scorso Natale ancora si disperava per la lontananza da Aron, oggi dopo tanto tempo sono insieme.

Il suo bambino, diventato ormai "grande", si mostra felicissimo tra le braccia della mamma. "Finalmente ti posso abbracciare vita mia. Ti amo. Mi sei mancato un mondo" ha scritto Aida nella storia. Aron vive a Miami col padre perchè la Yespica, secondo quanto ha raccontato in un'intervista passata, ha subito una truffa che l'ha portata a perdere tanti soldi e la scelta migliore per il figlio sarebbe stata quella di fargli proseguire gli studi in scuole internazionali per garantirgli un futuro migliore. Finalmente per Aida è arrivato il momento di recuperare il tempo perso e di dedicarsi completamente all'amore per il figlio.