Aida Yespica torna single: addio a Geppy Lama dopo tre anni di fidanzamento e la convivenza da Covid

Aida Yespica è tornata single dopo tre anni di fidanzamento con Geppy Lama. Aida Yespica infatti sembra aver messo fine alla sua relazione con l’ormai ex Geppy Lama, con cui aveva ha convissuto durante l’isolamento da coronavirus.

Aida Yespica e Geppy Lama si sono conosciuti durante una vacanza a Ibiza e la loro love story è stata resa pubblica mentre la showgirl era reclusa al Grande Fratello Vip. Dopo la prova di Aida nel reality i due si sono lasciati (sembra per un tradimento), per poi tornare insieme e provare l’esperienza della convivenza quando entrambi sono stati trovati positivi al Covid.

Qualcosa però sembra non aver funzionato dato che come rivela “Chi” nelle “Chicche di gossip”, Aida è di nuovo single: “Dopo tre anni di tira e molla è finita la storia d’amore fra Aida Yespica e l’imprenditore Geppy Lama – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – (…) dopo aver entrambi contratto il Covid – 19 hanno vissuto insieme la quarantena. Ma alla fine hanno capito che l’amore per loro era svanito”.

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA