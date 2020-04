Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme: «Ci siamo ritrovati. In passato l'ho deluso e me ne dispiace». Senza grandi clamori Loredana Lecciso e Al Bano hanno ritrovato l’amore. La crisi è finita e la coppia, che ha due figli, Jasmine e Albano Junior, è tornata a vivere insieme prima che scoppiasse la pandemia del coronavirus.

A confessarlo Loredana Lecciso: “Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia – ha spiegato in un’intervista a “DiPiù” - Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo.

Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa. Siamo adulti, maturi, consapevoli, il nostro amore ora è più tranquillo”.

Maturi, non possono parlare di ritorno di fiamma: “Non vorrei parlare di ritorno di fiamma, Albano e io non abbiamo più l’età della passione ardente, ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita. Prima i figli erano piccoli, abbiamo fatto tanti errori, so che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso”.





Ultimo aggiornamento: 25 Aprile, 14:03

