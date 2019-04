Al Bano e Loredana Lecciso: «Niente matrimonio, ho già dato»

Chiara Ferragni e la foto della colazione vista mare. I fan notano un particolare e scoppia la polemica​

Martedì 30 Aprile 2019, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia era nell'aria ed è stata poi ufficializzata dai diretti interessati:sono tornati insieme. Guai, però, a parlare di, o farete infuriare il cantante di Cellino San Marco.Intervistato da Novella 2000 insieme alla compagna,ha smentito di essere pronto a sposare. «Ci siamo riavvicinati e siamo tornati insieme, ma non ci sposiamo» - ha spiegato il cantante - «Col matrimonio ho già dato, non ho intenzione di ripetere quell'esperienza. Sono già stato sposato una volta, per me basta e avanza, le nozze non fanno per me. E comunque è la stessa Loredana a non chiedermelo». Lo riporta anche Gossipetv.com Alle parole diha fatto eco: «Siamo in grande sintonia, ma niente matrimonio. Abbiamo ritrovato la serenità e c'è tanta stima e rispetto reciproco». La coppia, che è stata insieme per tanto tempo ed ora ha ritrovato la serenità dopo le incomprensioni del passato, ha avuto anche due figli: Yasmine e Albano Junior.