Alba Parietti, la foto dal parrucchiere senza mascherina fa infuriare i fan: «A noi fai la predica...». Lei reagisce così

Alba Parietti ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui è ritratta con un nuovo taglio di capelli. Ma l'attenzione dei follower è catturata da un particolare.«Devi portare la mascherina, prima fai tutta quella tiritena...», scrivono alcuni utenti. E ancora: «». «». C'è anche chi difende la conduttrice: «Il parrucchiere con mascherina e visiera sembra sufficientemente protetto».Alba Parietti chiarisce tutto nella didascalia della gallery: «Credo che sia normale guardare per un attimo il risultato finale. Dopo di che hanno sanificato tutto. Va bene così? Nel salone al lavateste ecc ero come tutte sempre con mascherina».