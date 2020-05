Alba Parietti sexy incanta i social: «Tra un anno saranno 60, pronta per gli insulti...»

«E l’anno prossimo saranno fieramente 60 ...». Comincia così il post di Alba Parietti su Instagram. Un post, una foto, allo specchio dove splende la luce di una delle donne più amate della tv. Lei, oggi influencer, si mette (quasi) a nudo sui social e scrive: «E l’anno prossimo saranno fieramente 60... li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia ... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti»

Onesta, diretta, senza veli. E non solo quelli di cotone: «Adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho “un’età certa “non “ una certa età’’.... bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me». Nel post successivo aggiunge: «Buona giornata..a tutti voi. Mi sono svegliata con la faccia da mascalzona ( cit . Fellini) e con tanta voglia di vivere».

