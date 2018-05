Aldo Montano, papà felice con Olga Plachina e la figlia Olympia: «Mi occupo tutto il giorno di lei»

Giovedì 24 Maggio 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:59

Passeggiata in famiglia per Aldo Montano. Il campione di scherma, ex di Manuela Arcuri e Antonella Mosetti, ha sposato in gran segreto due anni fa in Siberia l’atleta russa Olga Palchina e quindici mesi fa, annunciata attraverso i rispettivi profili social, è nata la loro prima figlia Olympia.La coppia è stata sorpresa da “Nuovo” mentre passeggia per la Capitale assieme alla piccola, spinta nel passeggino dal papà.Aldo intanto pensa anche allo sport e si prepara ai giochi olimpici di Tokio del 2020, per chiudere la carriera: «Quando non mi alleno – aveva raccontato in un'intervista – mi occupo di Olympia a tempo pieno. Do una mano a mia moglie, visto che anche lei è un’atleta, specialista dei 400 metri a ostacoli».