Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi, le prime foto col pancione da futura mamma

è di nuovo. Dopo aver messo fine al suo matrimonio con Gigi Buffon, ora compagno di Ilaria D’Amico, la modella ceca ha ritrovato il sorriso a fianco del manager Fca Alessandro Nasi e ha annunciato di essere incinta dal suo account social.Da Instagram infatti Alena, 41 anni, ha postato uno scatto del pancione da futura mamma con sopra le sue mani e quelle del suo fidanzato che componevano la forma di un cuore, seguita dalla didascalia: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”.La Seredova è stata sorpresa da “Chi” mentre passeggia per Torino in un tour di shopping assieme a un’amica e c’è da dire che il fatto che sia incinta non è un segreto, visto che sfoggia le forme da futura mamma. A giugno, data in cui dovrebbe nascere il piccolo, Alena avrà una famiglia allargata, dato che è già mamma di David Lee e Louis Thomas, nati dal suo rapporto con Gigi Buffon.