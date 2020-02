Alena Seredova innamorata dopo l'addio a Buffon: «Ecco come ho conosciuto Alessandro Nasi»

Dopo aver messo fine al suo matrimonio con Gigi Buffon, da cui sono nati i due figli Louis Thomas e David Lee, Alena Seredova si è fidanzata col manager Alessandro Nasi e recentemente ha annunciato attraverso i social di essere di nuovo incinta.

Il divorzio l’ha fatta soffrire (“Non avrei mai voluto facesse parte della mia vita, soprattutto per le difficoltà che vivono i bambini, la confusione”), ma grazie a un’amicizia comune, come ha incontrato il suo nuovo amore: “È il cugino - ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - del marito della mia amica Lavinia Borromeo”.

Conquistarla non è stato facile (“Penso di essere stata la sua conquista più difficile, avevo creato un muro. E un bel giorno, ho capito che lui è il mio uomo, l’unico sulla terra che mi poteva salvare. Non sono una donna da avventure, in lui ho visto un porto sicuro”) ed ora è contenta del figlio in arrivo: “Per fare un passo così importante devi avere delle certezze.

La cosa strana è che è arrivato adesso, quando forse non me lo aspettavo nemmeno più. Quando lo abbiamo cercato non è arrivato subito, io poi ho sempre detto che non capisco chi fa i figli tardi…”.

