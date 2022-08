Alessandra Amoroso, la cantante incanta sui social per il compleanno: gli scatti sexy in costume

Alessandra Amoroso compie 36 anni e incanta i social. La cantante, che ha festeggiato il compleanno nella sua Puglia, ha caricato alcuni scatti sexy, che mettono in risalto le sue forme. Un post apprezzato dai fan, che si sono commossi per la dedica che l'ex concorrente di Amici ha tributato alla famiglia e alle persone che le sono sempre state vicino. E che oggi la hanno ripagata con un super pranzo in stile Sud Italia, postato dalla cantante in una story.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Alessandra Amoroso hot su Instagram per il suo compleanno TIM SUMMER HITS Elodie e Andrea Delogu, il ballo Tribale infiamma il Tim Summer Hits:... ODIO SOCIAL Alessandra Amoroso nega l'autografo a una fan: bufera sui social....

Alessandra Amoroso compie 36 anni

Tutto accade… per un motivo! Sto imparando a fare i conti con la realtà di questo mondo, fatto di persone buone e meno buone, affetti sinceri e meno - si legge nel post Instagram di Alessandra Amoroso -. Presenze e assenze. Ho imparato ad ascoltare ancora di più e a mettermi in discussione…impiegare le mie energie quando ne vale la pena e a volte dire anche ‘va bene cosi’. 36 anni. Mio nonno avrebbe detto: ‘meh, a trasuta alli 37!’ Mia nonna: ‘mamma mia Ninu, mo l’ha fatti la vagnona!’. La prospettiva della vita cambia a seconda di come la guardi! Il mio augurio è quello di, nonostante tutto, non cambiarla ma saperla migliorare!», ha scritto. Un mese fa ha esordito a San Siro, il primo stadio della sua carriera, riscuotendo un grande successo.