Alessandra Amoroso sconsolata: triste per il fidanzato Stefano Settepani

Mercoledì 24 Aprile 2019, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 25 Aprile, 07:30

Un triste “arrivederci” per Alessandra Amoroso e il fidanzato (e pare quasi sposo) Stefano Settepani. La cantante, diventata famosa con la sua partecipazione ad “Amici”, infatti non sembra affatto felice di doversi separare dal suo compagno, pronto a prendere l’aereo.I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte delle scuola di Maria De Filippi, dove lui lavorava in veste di produttore. Correva l’anno 2015 e i due da allora, nonostante si facciano vedere poco in pubblico, sono inseparabili e ultimamente si era anche parlato di matrimonio.La coppia e stata sorpresa all’aeroporto di Fiumicino da “Diva e donna”: Stefano cammina con la valigia accompagnato da una Alessandra demoralizzata. Dopo aver controllato alcune informazioni sullo smartphone è il momento dei saluti, con lei che si posa sulla spalla del fidanzato per poi baciarlo teneramente: “Con lui – ha spiegato Alessandra - sento di crescere. E’ un periodo di felicità. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi…”.