Alessandra Mastronardi, saltato il matrimonio con Ross McCall

Niente matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall. Dopo quattro anni di fidanzamento e la promessa di giurarsi eterno amore non appena la pandemia lo avesse permesso, i due attori hanno deciso non solo di cancellare le nozze, ma di mettere fine alla loro storia.

Stando al settimanale Diva e Donna, la relazione tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall sarebbe giunta definitivamente al capolinea a causa della forte simpatia dell'ex Allieva per un misterioso uomo. Poco altro si sa dei motivi alla base di questa drastica decisione, quello che è certo è che l'attrice ha già cancellato tutte le foto con Ross McCall dal proprio profilo Instagram e sembra decisa a rifarsi una nuova vita.

La storia d'amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall

La Mastronardi e McCall, attore scozzese 45enne, si erano conosciuti tramite amici: «Ci siamo frequentati a Roma sul set di Us, il film scritto e interpretato da lui. Qualche mese dopo è nato l’amore» aveva raccontato a Confidenze l'attrice, che in questi anni ha sempre cercato di tenersi al riparo dai gossip dividendo la propria vita tra Londra e Roma. Tutto sembrava procedere per il meglio tanto che lo scorso 18 febbraio, nel giorno del suo 35esimo compleanno, aveva ricevuto una romanticissima proposta di matrimonio da Ross con la promessa di convolare presto a nozze una volta passata la burrasca del Covid. E invece undici mesi dopo è già tutto finito. Come si dice, anno nuovo vita nuova.