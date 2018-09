Alessandro Preziosi pazzo per la nuova fiamma, baci e toccatine hot in acqua: ecco chi è la sexy Elettra

Giovedì 6 Settembre 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Preziosi è stato letteralmente travolto dalla passione per la sua nuova fiamma. L'attore è uscito allo scoperto dopo la fine della relazione con l'ex storica Greta Carandini ed è stato paparazzato a Pantelleria in dolce compagnia. Sul settimanale "Nuovo" sono state pubblicate le foto della sua vacanza con la sexy Elettra.Le immagini mostrano i due in acqua mentre si scambiano baci ed effusioni. Non mancano le toccatine hot. Di Elettra non si sa molto. Sembra che lavori come sceneggiatrice e scrittrice di documentari e cortometraggi e che potrebbe essere la nipote di Ennio Fantaschini.Tra un bagno e l'altro i due, visibilmente molto complici, si lasciano andare a baci appassionati e carezze molto spinte. L'attore e il sex symbol napoletano ha interrotto la relazione con Greta Carandini, di 17 anni più giovane di lui, dopo quattro anni. L'artista 45enne, desideratissimo da tante donne, presto tornerà in tv con la fiction Mediaset “Non mentire”.