Alessia Marcuzzi, Natale a Dubai con l'ex Simone Inzaghi e i figli Tommaso e Mia

In occasione delle feste di Natale Alessia Marcuzzi ha deciso di partire alla volta di Dubai. La conduttrice nel suo viaggio però non era sola, dato che ha scelto di portare con se i figli e alcune amiche, fra cui Gaia Lucariello, moglie del suo ex Simone Inzaghi.





Alessia, che ha condotto con successo l’ultima edizione di “Temptation Island” ed ora affianca Nicola Savino al timone de “Le Iene”, si reca spesso a Dubai e stavolta, al freddo invernale nostrano, ha appunto preferito trascorrere le feste al caldo e sotto al sole.



Dal suo account instagram infatti la Marcuzzi ha postato diversi scatti assieme a Tommaso, nato dalla sua relazione con Simone Inzaghi, e la piccola Mia, figlia di Alessia e Francesco Facchinetti, mentre sono a cena o si divertono in piscina.

Non mancano le serate di svago per la conduttrice, con le numerose amiche fra cui Gaia, moglie di Inzaghi (anche lui presente), con cui ha trascorso anche lo scorso Natale.

