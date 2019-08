Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis, pazza vacanza di coppia in America: «Ci sentiamo molto Kardashian»

Lunedì 5 Agosto 2019, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la sua vacanza estiva in Italia, con immancabile puntata nella sua Sardegna, Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles, dove abita dai tempi della sua relazione con George Clooney, assieme alla famiglia composta dal marito, il chirurgo Brian Perri e la figlia Skyler Eva. A trovarla negli Stati Uniti però è arrivata l’amica Alessia Marcuzzi Una vacanza all’insegna del divertimento per Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi, che hanno condiviso sul social le loro avventure a stelle e strisce. Una passeggiata sul Sunset Boulevard a Los Angeles per Sunset Boulevard “perché noi ci sentiamo molto Kardashian” e altri scatti e video delle loro divertite scorribande.Alessia, accomagnata nel suo viaggio americano dal figlio Tommaso, nato dalla sua passata relazione con Simone Inzaghi, sarà al timone della nuova edizione del docu reality per coppie “ Temptation Island Vip ”, che fino all’ultimo sembrava assegnato alla collega Simona Ventura…