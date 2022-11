Alessia Marcuzzi, l'ex marito è corteggiatissimo. Ma lui è ancora innamorato: «Vuole riconquistarla»

Anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non sono sopravvissuti all'anno nero delle separazioni. Dopo i celebri addii di Francesco Totti e Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ecco che i due hanno divorziato dopo ben 9 anni di matrimonio. Ma tra loro ci sarebbe ancora una flebile speranza. Secondo l'ultima indiscrezione di gossip, infatti, il produttore televisivo non ha alcuna intenzione di arrendersi. Vuole riconquistare la sua amata, nonostante sia molto corteggiato.

È ancora innamorato

Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Chi: Paolo Calabresi sarebbe ancora innamorato di Alessia Marcuzzi, nonostante abbia l'imbarazzo della scelta. Il magazine di Alfonso Signorini è certo: lui ha pensieri solo che per la sua ex moglie. «Paolo Calabresi Marconi vanta uno stuolo di corteggiatrici a Roma Nord e tra tutte si fa notare una mora. Eppure, il cuore dell’imprenditore batte ancora fortissimo per l’ex moglie», racconta Chi. Nel cuore di Calabresi non c'è spazio per nessun'altra donna. Il 58enne, quindi, sarebbe pronto a tutto per poterla riconquistare.

La loro separazione

Ad annunciare la fine del loro matrimonio erano stati proprio loro due con un comunicato congiunto, da cui traspariva la loro complicità ed intesa nonostante la rottura: «Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni», recitava la nota. La crisi era nell'aria da tempo, ma l'ufficialità è arrivata solo un mese fa, dopo che i due hanno trascorso l'estate insieme. Un tentativo di ricucire il rapporto che non è andato a buon fine e che ha visto i due lasciarsi dopo le nozze del 2014 a Londra. Poi la coppia si è trasferita a Roma, dove risiedeva insieme a Mia e Tommaso, i figli avuti da lei dalle precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi. Adesso l'indiscrezione riaccende i riflettori sull'ex coppia. Calabresi sarà in grado di riconquistare la sua dolce metà?