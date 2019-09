Alessia Marcuzzi si scatena alla seconda festa di compleanno della figlia Mia: il party allestito al cinema

Martedì 24 Settembre 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 18:48

Party a tema per la più piccola di casa Marcuzzi. Mia Facchinetti ha compiuto otto anni e mamma Alessia Marcuzzi ha scelto di festeggiare a Roma organizzando un pomeriggio tra cinema, discoteca e karaoke. Gli addobbi a forma di popcorn e pellicola hanno fatto da sfondo al divertimento dell'intera famiglia allargata. Attorno alla piccola c'erano anche papà Francesco Facchinetti con Wilma e i bambini, Gaia Lucariello con Simone Inzaghi, anche lui ex della conduttrice. E tutti hanno documentato con foto e video su Instagram.La più scatenata era proprio Alessia Marcuzzi, che sta vivendo un momento d'oro al timone di “Temptation Island Vip”. Il compleanno della bambina, in realtà, è stato il 4 settembre, in concomitanza con le registrazioni delle puntate del programma. Entrambe, dunque, si trovavano in Sardegna e hanno dovuto rimandare il party romano.La festa è stata allestita al Cinema dei Piccoli a Villa Borghese, tra i luoghi preferiti della 46enne al punto da essere inserito nella sua Guida “In viaggio con Alessia”. Tra gli invitati al compleanno c'erano anche le amiche più care di Alessia Marcuzzi e le loro figlie: Elena Santarelli e l'attrice Michela Quattrociocche.I video e le foto che circolano sui social mostrano Alessia Marcuzzi che si scatena a ritmo di baby dance. Commoventi gli scatti che hanno immortalato l'abbraccio tra madre e figlia, ormai sempre più simili.