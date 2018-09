Alessia Marcuzzi, festa con la famiglia allargata per i 7 anni di Mia: dedica dolcissima a papà Facchinetti

Giovedì 6 Settembre 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 12:28

Mega party per il compleanno della figlia di Alessia Marcuzzi. La piccola Mia, avuta da una relazione precedente con Francesco Facchinetti, ha compiuto sette anni e per l'occasione la sua famiglia allargata ha organizzato una festa molto originale. I genitori con i rispettivi partner non hanno proprio badato a spese trasformando la casa romana in un baby campeggio e invitando le amichette della bimba non solo a festeggiare ma anche a dormire in deliziose tende.Inevitabili su Instagram i video e gli scatti che documentano i festeggiamenti. Al “Pancakes & Pajamas Party” insieme ad Alessia Marcuzzi a Paolo Calabresi Marconi a Facchinetti e alla moglie Wilma Helena Faissol hanno ballato in pista Gaia Lucariello, Elena Santarelli, Ezia Modafferi Baronio, Claudia Scutti, la cognata Micaela Calabresi Marconi.Presenti pure i nonni, Roby Facchinetti ha giocato con la nipotina tra cuscini e palloncini colorati, gonne di tulle e pigiamini azzurri. Tantissimi i dolci alla portata degli ospiti: torte dai toni pastello per una festa indimenticabile. Dolcissimo il post pubblicato poco dopo sul profilo della conduttrice. In una foto la bambina è tra le braccia del padre e lo bacia teneramente. Nella didascalia la parola papà e un cuore.