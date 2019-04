Alessia Marcuzzi, critiche alla figlia dopo la vacanza a Dubai: «Viziate di m...»

Venerdì 12 Aprile 2019, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 19:31

Alessia Marcuzzi è bersagliata sui social, dove ha ricevuto numerosi attacchi prima per via del caso Fogli all’Isola dei Famosi, poi per un viaggio a Dubai fatto con la figlia Mia, che ha scatenato le ire dei suoi follower. Sul caso è intervenuto l'ex compagno Francesco Facchinetti, papà della piccola, con una dura presa di posizione dal suo account instagram.Francesco non usa mezze misure: «Allora lo sapete che sono abituato a dire sempre quello che penso – ha fatto sapere sul social - e non ho di certo paura di farlo e delle conseguenze di quello che accadrà dopo quello che dirò - La mia ex compagna Alessia è andata in vacanza con mia figlia e sono andate a Dubai perché le piaceva come meta. Come ogni genitore del mondo anche Alessia vuole condividere momenti di gioia passati insieme a mia figlia e mi sembra un sacrosanto diritto. Quindi hanno postato fotografie di loro in vacanza a Dubai».I commenti non gli sono andati giù: «Stavo leggendo alcuni commenti perché ovviamente ho un buon rapporto con la mia ex compagna e mi sono accorto che sotto a una foto di lei e mia figlia ci sono delle persone che si permettono di dire delle cose folli. Tipo viziata di merd* e robe del genere. Allora prima di tutto sappiate che vi vengo a cercare dove cazz* siete e vi faccio una faccia grossa come il Gabibbo. Non me ne fott* un cazz* e sapete perché? Perché io sono un viziato di merd* quindi posso passare vent’anni della mia vita a fare un cazz*. Quindi i prossimi vent’anni della mia vita li passerò a cercare voi, coglion*. Uno per uno vi gonfio la faccia di botte, perché non mi frega nulla».In fondo, se lo può permettere: «La vita mi ha fatto fortunato e io per 10 generazioni posso non fare nulla. Io e le 20 generazioni che vengono dopo di me. E non solo posso non fare nulla grazie ai soldi che ho con mio padre, ma anche per ciò che ho fatto io. Quindi sappiate, teste di cazz* he vi vengo a cercare tutti uno per uno».