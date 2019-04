Alessia Marcuzzi in vacanza con la figlia Mia, gli haters si scatenano: «Siete due viziate»

Martedì 9 Aprile 2019, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è pace social per Alessia Marcuzzi . Dopo le numerose critiche ricevute su instagram a seguito del video in cui Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi avvisava il naufrago Riccardo Fogli del tradimento della moglie, il web va di nuovo all’attacco per via della sua vacanza.Alessia infatti, in attesa di tornare alla conduzione de “Le Iene” ha fatto un viaggio a Dubai assieme alla figlia Mia, nata dalla sua relazione con l’ex Francesco Facchinetti. Alessia, molto attiva sui social, ha postato alcuni scatti che la vedono con la piccola, scatenando le ire di alcuni follower.Le accuse sono quelle di stare sempre in vacanza da "viziata" mentre gli altri non se lo possono permettere, “ancheggiare” in continuazione sulla spiaggia e far perdere giorni di scuola alla figlia per portarla al mare.A difenderla, al suo fianco nel ruolo di opinionista all’Isola: “Ma certo che fanno invidia al mondo perché sono lo specchio della bellezza e dell’amore in allegria. Godetevi la vita ragazze”.