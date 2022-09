Alessia Marcuzzi, ecco cosa fa quando è nervosa: il video prima del rientro in televisione

Alessia Marcuzzi ha messo fine alle vacanze estive da ormai diverse settimane ed è pronta, dopo un lungo periodo di stop, a tornare in televisione. Dopo essere stata per anni uno dei volti di Mediaset, la Marcuzzi ha firmato un contratto con la Rai che prevede la conduzione di un nuovo programma intitolato “Boomerissima”. La trasmissione sarebbe dovuta iniziare nelle prime settimane di novembre, ma lo start è stato rimandato di qualche mese. Sicuramente la rivedremo in alcune ospitate televisive, ma nel frattempo la Marcuzzi come combatte stress e nervoso?

I fan della Marcuzzi sono ormai abituati a ricevere ogni giorno nuovi contenuti sui social. La 49enne ultimamente è sempre più attiva, soprattutto sulla piattaforma TikTok, nella quale si diletta con i trend del social cinese. Alessia sa sempre come ottenere l'attenzione dei follower. Si mostra sempre al naturale, come nell'ultimo video che ha scatenato diverse reazioni da parte dei fan.

Top, pantaloni e piedi scalzi. Alessia Marcuzzi si riprende, nel suo appartamento a Roma, mentre prova a seguire un ballo di TikTok in compagnia della cagnolina che gira per casa. Sguardo serio e passi decisi, Alessia Marcuzzi sui social ci sa proprio fare. Nella didascalia sotto al video ha scritto: «Sta diventando il mio mantra». La conduttrice ha poi ricondiviso il video sotto forma di Reel su Instagram e ha scritto: «Quando sono nervosa...».

I due post hanno ottenuto il pieno di like e di commenti. Alessia Marcuzzi è solita ricevere affetto da parte dei follower che ogni volta si complimentano con delle frasi a commento dei video per la sua bellezza, e anche questa volta non si sono limitati: «Ho pensato: che bella e che eleganza... poi ho capito che stavo guardando un video della Marcuzzi», ha scritto un utente sotto al post.