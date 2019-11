Alessia Marcuzzi in pausa dalla tv, giornata sotto la pioggia con Mia

In temporanea pausa dagli studi televisivi Mediaset l’impegnatissima Alessia Marcuzzi trascorre il tempo assieme alla figlia Mia. Oggi sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice è mamma di Mia, nata dalla sua precedente relazione con Francesco Facchinetti e Tommaso, figlio di Alessia e Simone Inzaghi.





La Marcuzzi ha recentemente condotto l’ultima edizione di “Temptation Island Vip”, ottenendo un buon successo di ascolti nell’avvicendamento al timone del docu reality con Simona Ventura ed è impegnata con “Le Iene” al fianco di Nicola Savino.

Quando non è sotto le telecamere però, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Chi”, Alessia si diverte in compagnia della piccola mia. Armate di ombrello (rosa delle principesse Disney) per l’improvvisa pioggia, mamma, figlia e l’immancabile barboncino toy Brownie passeggiano per la Capitale per poi dedicarsi a una rilassante seduta di manicure.





