Alessia Marcuzzi single: «Ha lasciato il marito Paolo Calabresi durante la quarantena»

Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice televisiva, secondo un'indiscrezione di Dagospia, dopo 6 anni di amore non avrebbe retto alla quarantena e il loro amore sarebbe ormai arrivato al capolinea. La notizia stupisce tutti, visto che la coppia sembrava molto affiatata anche sui social.

I due si sono sposati a Londra nel 2014 con un cerimonia segretissima. Il loro è stato un amore, soprattutto all'inizio, molto privato, poi la coppia si è sciolta e sui social ha spesso condiviso momenti felici, anche insieme agli ex di Alessia, Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi, con rispettive famiglia. Insomma Alessia, Paolo e i suoi ex sono stati per tutti il perfetto esempio di famiglia allargata, ma qualcosa non ha funzionato.

Pare che negli ultimi mesi le cose tra Paolo e Alessia non andassero bene. La rottura, secondo Dagospia, sarebbe comunque fresca, di appena 20 giorni fa. Non è noto il motivo della rottura, ma sembra che la Marcuzzi sia tornata ufficialmente single.

Ultimo aggiornamento: 11:17

