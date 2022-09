Leggere un libro non è mai stato così naturale. E, a ribadirlo, è la stessa protagonista della foto. Alessia Marcuzzi pubblica uno scatto più che hot. Seduta ad un tavolo con vista mare, indossa dei pantaloncini da pigiama e.... nient'altro. Di profilo, si mostra intenta a leggere il libro che ha davanti e poggia la testa sul braccio sinistro che copre il seno totalmente scoperto. «Interessante. Naturale direi...» scrive la conduttrice in didascalia con tono ironico, rimandando alla naturalezza del suo corpo del luogo in cui è. Pioggia di commenti sotto il post, di cui la maggior parte critiche.

«Ma chi è che si mette a leggere un libro con le tette di fuori?» scrive un utente. E ancora: «Ma non ti vergogni? cosa penseranno gli amici di tua figlia ora che hanno ripreso la scuola? » si legge ancora sotto il post. «Ma con tutto rispetto ma è proprio necessario? Sarà che non capisco!», «Mamma mia site sempre tutte mezze nude….ma che due palle…….che noiose», «Le donne sono sempre libere di fare quello che vogliono ma la mamma di un ragazzo di 22 anni credo che debba mostrare un po' di pudore». Commenti su commenti che non sembrano apprezzare la scelta di Alessia di mostrarsi in topless, accostandosi alla lettura di un libro. Anzi, alcuni commenti sono anche spietati: «Se si potessero fotografare i cervelli sarebbero foto di un buio totale....solo belle e tanto ridicole».

Tra i tanti commenti, ci sono anche quelli dei vip amici della conduttrice. Tra questi, Mara Venier, con cui Marcuzzi è in stretta confidenza, che le ha lasciato un cuore e, ancora, Laura Chiatti scrive «Wooow». Sostegno a parte, non è la prma volta che la conduttrice riceve un fiume di critiche sotto i suoi post. Le pose hot e provocatorie sono un must di Alessia che, spesso però , si ritrova a fare i conti con gli haters.