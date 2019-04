Alessia Marcuzzi, uscita con Mara Venier e i rispettivi mariti prima di volare a Londra per il compleanno

Venerdì 26 Aprile 2019, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 17:52

Si era parlato di un litigio (poi smentito) dietro le quinte nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, ma Alessia Marcuzzi e Mara Venier anche fuori dalla tv sono grandi amiche e non disdegnano trascorrere divertenti serate insieme, senza dimenticare naturalmente i rispettivi mariti.Le due conduttrici infatti sono state sorprese dai paparazzi di “Vero” durante una divertente serata nella capitale. Alessia, accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi e Mara, “scortata” da Nicola Carraro (papà di Gerò, ex fidanzato di Simona Ventura) hanno prima fatto sosta in un ristorante e poi si sono concessi un divertente dopocena pieno di risate e affettuosi abbracci.Ora Alessia è volata a Londra dove, come dimostra il post dal suo account instagram, sta festeggiando il compleanno del marito assieme ai figli Tommaso (nato dalla sua precedente relazione con Simone Inzaghi) e Mia, figlia della conduttrice e Francesco Facchinetti.