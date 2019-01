Alex Belli, la nuova fidanzata Delia Duran attacca la ex Mila Suarez: «Ecco perché è finita la loro storia»

Domenica 13 Gennaio 2019, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 18:43

«Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction, non sono stata io la causa della rottura con Mila Suarez». Ospite a Domenica Live, Delia Duran, nuova fidanzata di Belli di Cento Vetrine, si difende dagli attacchi della ex dell'attore, Mila Suarez, e inizia subito con parole forti.«Mila è una ragazza un po’ bipolare, faceva scenate ad Alex davanti ai suoi amici, è per il suo comportamento che è finita la loro storia», afferma Delia Duran.Barbara D’Urso ricorda che Mila Suarez ha parlato di condanne a carico di Delia, che la giovane non smentisce, sottolineando però che dato che la questione è in mano ai legali non ne può - né vuole - parlarne. Il motivo per cui ha deciso di andare in trasmissione, «è quello di dire a tutte le donne di non avere paura e di denunciare le violenze».Il discorso risulta poco chiaro in studio, così Delia dice che di quanto accaduto con il suo ex marito parlerà in un’altra puntata, a quanto pare già concordata con la conduttrice.Per quanto riguarda Belli, la modella e attrice conferma la storia d’amore: «Siamo fidanzati - dichiara - e non voglio rovinare la storia, bellissima, con pettegolezzi».