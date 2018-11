Alex Belli rompe il silenzio in tv: «Ecco perché è finita tra me e Mila Suarez»

Domenica 4 Novembre 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 19:56

«Io vivo l’amore a 360 gradi in maniera totalmente simbiotica. A 37 anni ho deciso di fare una cosa, non porto più all’esasperazione le storie». Alex Belli, a Domenica Live, si difende dalle accuse dell’ex compagna Mila Suarez, che dice di aver subito violenze psicologiche da parte sua. Mila aveva scelto proprio Domenica Live per raccontare, nella scorsa puntata, il suo dolore per la fine della storia: «Mi ha portata lui in hotel, lui stava a casa con lei. Il marito di questa ragazza mi ha chiamata e mi ha raccontato tutto.Lui mi ha lasciata da sola e mandava l’autista a mandare le valigie di lei. Mi ha distrutta, si vede che mi tradiva da tanto, non mi voleva neanche far entrare in casa per prendere le mie cose e fare la valigia. Non volevo andare quando c’era lei, avevo paura mi facessero qualcosa, avevo paura che volessero litigare. Non mi aspettavo che mi trattasse così. Non ha aspettato neanche una settimana, per rispetto. Io ero in hotel e vedevo le foto di lui con l’altra».Il racconto ricorda i problemi avuti dall’ex moglie di Belli, Katarina Raniakova. Anche lei aveva scelto di raccontare tutto a Barbara D’Urso.Ora la replica di Belli a Mila Suarez: «Io e Mila abbiamo vissuto una storia bellissima. Io non sono andato via da un momento all’altro, c’erano già segnali, abbiamo deciso insieme di staccarci. Le ho preso un residence, abbiamo detto prendiamoci un attimo di tempo. Mila dice che ho un’altra donna, non è vero, la ragazza che ha visto era una modella con cui ho lavorato. Il problema era proprio questo. Lei non accettava il mio lavoro, io sono anche fotografo, non sopportava che lavorassi con le modelle».La scelta del residence, secondo l’attore, non era per lasciarsi. «Non era: lasciamoci. Era: prendiamoci un po’ di tempo. Le ho consigliato io di andare dalla mamma in Marocco, non è scappata come ha detto. Lei ha voluto mettere la nostra storia in questi termini, questa è stata una vendetta contro di me. Non mi merito questo».C'è un'altra ragazza?, domanda Barbara D'Urso. «È un'altra storia - replica Belli - quando ci siamo lasciati non c'era nessuna. Tra me e Mila è finita perché non siamo compatibili».