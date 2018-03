Lunedì 12 Marzo 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 12:52

Non c'è male, «not so bad» ironizza su Instagram Andrea Pirlo, che poche ore fa si è mostrato ai sui follower ad Amalfi, dove sta trascorrendo una vacanza presumibilmente con tutta la famiglia.Campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2012 con la nazionale italiana, l'ex centrocampista ha infatti ormai concluso anche la sua esperienza americana con il New York City e probabilmente la sua venuta in Campania potrebbe anche essere motivata da qualche nuova proposta di lavoro.Per ora, quel che è certo è che Pirlo si sta godendo serenamente il mare d'inverno, ma soprattutto i dintorni. Oltre ad Amalfi, il calciatore è stato visto infatti anche a Positano e Sorrento, dove non si è sottratto a selfie ed autografi con i numerosi fan che lo hanno riconosciuto.Sia come sia, di sicuro una pausa rilassante anche in vista del match più atteso: quello dell'addio, previsto per il 21 maggio a San Siro ovvero nella città dove, ha spiegato lui stesso, ha giocato più anni.