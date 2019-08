Amanda Knox e la colletta per il matrimonio. Il settimanale Oggi: «È già sposata». La replica di lei: «Tutte falsità»

Giovedì 1 Agosto 2019, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 10:39

«Ho bisogno di soldi per celebrare il mio matrimonio», aveva dichiarato pubblicamente Amanda Knox , l'ex studentessa americana, processata e infine assolta dalla giustizia italiana per l’omicidio di Meredith Kercher. Poi, il lancio di una raccolta fondi per le nozze. Adesso, la scoperta da parte del settimanale Oggi: la donna è già sposata. Ma la donna replica: «Tutto falso».Lei e il suo compagnosarebbero già sposati da un bel pezzo. Da nove mesi. Esattamente dal 1° novembre 2018, come attesta il certificato di matrimonio che il settimanale pubblicherà nel prossimo numero. «Il documento - si legge nelle anticipazioni - si trova anche on line negli archivi della King County, la contea di cui Seattle è capoluogo. L’atto attesta che le pubblicazioni sono state affisse il 21 novembre 2018; che le nozze si sono tenute dieci giorni dopo, il 1° dicembre; e che il certificato di matrimonio è stato emesso il 7 dicembre del 2018».Dunque i due avrebbero messo in piedi una colletta per la festa di matrimonio, non per la celebrazione delle nozze. Come riportano le anticipazioni di«resta da chiedersi perché la Knox, che è riuscita a rifarsi una vita, l’immagine e un patrimonio (dai proventi del libro di memorie Waiting to be heard ai programmi che conduce con profitto su Broadly e Sundance Tv), si sia prestata a un’operazione che le ha suscitato critiche feroci (Senza vergogna, ha titolato il Sun, in Inghilterra)». L’ipotesi avanzata dal settimanale è che si sia trattata di una mossa studiata dal marito, in cerca di pubblicità e visibilità.Amanda Knox non ci sta e insieme al suo compagno Chrisopher scrive una lettera all'Ansa per chiarire la sua posizione: «Sono tutte falsità», dice. «Non abbiamo richiesto soldi ad estranei. Il link alla pagina della raccolta fondi è stato diffuso da un tabloid». E sul matrimonio spiega: «LI documenti li abbiamo presentati a dicembre, ma la celebrazione avverrà il 29 febbraio».Noi di Leggo siamo andati a controllare sul sito indicato dal settimanale Oggi. Inserendo il nome di Amanda Knox risulta effettivamente un certificato di matrimonio e una data di nozze già avvenute (married date/data di matrimonio) : 1 dicembre 2018.