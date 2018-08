Ambra, dedica d'amore ad Allegri: «Max unico uomo che mi abbraccia senza stringermi»

Lunedì 13 Agosto 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 21:25

Dopo un lungo silenzioAngiolini torna a parlare dalle sua sofferta separazione da Francesco Renga e del nuovo amore, l’allenatore della Juventus Massimiliano. «Quando finisce una storia hai sempre due possibilità: continuare a bombardare oppure dire “no, non è questo che ci meritiamo”. Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca e poi è stato rianimato da un altro uomo che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare».Dopo l'addio all'ex, come ha raccontato in un'intervista a "Vanity Fair", aveva bisogno di pensare un pò a sé («Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me. Ho strappato un velo e non l’ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tantomeno, come dicono in tanti facendomi inc….re, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene») e poi c'è stato l’incontro con Allegri, con cui si erano prima scritti: «E poi ci siamo incontrati», dice Ambra che poi aggiunge:«È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre»