Ambra offesa durante la diretta: «Non è carino dire così...»

«Dire le cose con calma è un lusso di pochi...». Ambra Angiolini durante la diretta Instagram legge con dispiacere alcuni commenti dei suoi follower. Ecco cosa è successo. L'attrice, impegnata a teatro, ha iniziato a parlare con i suoi "seguaci" su Instagram direttamente dal camerino. Un monologo nel quale ha voluto raccontare la sua esperienza teatrale e la differenza con il mondo del cinema. Un passaggio molto personale dedicato all'arte teatrale.

Ambra Angiolini con i capelli bianchi

Evidentemente però, a qualcuno, non è piaciuto l'argomento trattato da Ambra. Alcuni follower non hanno nascosto la "noia" nell'ascoltare queste parole commentando con poca educazione. Ambra, dopo aver letto i messaggi, dice: «Sono noiosa? Mah... non mi sembra carino dire questo». Poi dopo essersi accorta di una parolaccia, conclude: «Dire le cose con calma è un lusso di pochi...»

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA