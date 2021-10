Ambra Angiolini diserta appuntamento al Salone del Libro. Einaudi: «La sottraiamo al clamore mediatico»

Ambra Angiolini diserta un appuntamento di lavoro per il troppo clamore provacato dalla sua rottura con Massimiliano Allegri. La showgirl, attesa al Salone del Libro per la presentazione del libro Viola Ardone di Oliva Denaro, non è intervenuta all'incontro. La casa editrice Einaudi e l'ufficio stampa di Ambra hanno deciso insieme di «sottrarre lei e la figlia al clamore mediatico di questi giorni» ha spiegato il direttore dell'Einaudi Stile Libero, Paolo Repetti, aprendo l'incontro. «Ad Ambra questo libro è piaciuto molto, ma la casa editrice e l'ufficio stampa abbiamo preferito che restasse a Milano. Ovviamente ci scusiamo di questa modifica del programma», ha detto.

APPROFONDIMENTI LA VIGILIA DELLA JUVENTUS Juve-Roma, Allegri dribbla Ambra: «Non parlo della mia vita... SU INSTAGRAM Ambra Angiolini, Vanessa Incontrada blocca i commenti sui social dopo... SPETTACOLI Ambra Angiolini dopo Striscia e l'addio ad Allegri:...

Allegri dribbla la domanda su Ambra: «Non parlo della mia vita privata»

Ambra Angiolini, salta incontro al Salone del Libro. «Attenzione eccessiva»

«Nei suoi confronti in questi giorno c'è stata un'attenzione eccessiva. Se Ambra ha dovuto rinunciare a questo incontro è proprio per questo tipo di pregiudizi sulle donne», ha detto Viola Ardone presentando il suo libro che racconta la storia di Oliva Ardone, una ragazza di 15 anni che negli anni 60 si oppone a un matrimonio riparatore e rivendica il suo diritto di scelta. Ambra Angiolini è stata al centro dell'attenzione dei media dopo aver ricevuto da Striscia la Notizia il Tapiro per la fine della relazione con Massimiliano Allegri.

Jolanda, la figlia diciassettenne, è intervenuta sui social chiedendosi perché una persona che ha amato e dato fiducia a un'altra persona dovrebbe sentirsi colpevole o perdente. Ne è nato un acceso dibattito, nel quale sono numerosi i vip che hanno preso le difese di Ambra, mentre il tg satirico si è scagliato contro i «sepolcri imbiancati» e i «finti moralisti».