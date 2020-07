Ambra Angiolini e Max Allegri innamorati, fuga per la «luna di miele» a Montecarlo

Ultimo aggiornamento: 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peruna vacanza a Montecarlo. Messi da parte gli impegni professionali e quelli coi figli, dato che recentemente ha accomagnato i figli a Gardaland per festeggiare la fine dell’anno scolastico, Ambra è partita con Max per un week end di sole nel Principato.La coppia è stata sospesa da “Chi” mentre trascorre al giornata in spiaggia, fra tuffi, baci e romantiche passeggiate mano nella mano. Dopo l’obbligata e lunga separazione data dall’emergenza coronavirus, la coppia, sempre più innamorata, si riprende la sua intimità.Sembra che per i due sia prevista un’estate in Toscana, proprio dove circa tre anni fa è nato il loro amore… Ambra ha conosciuto Allegri dopo la fine della sua storia d'amore col cantante Francesco Renga, da cui sono nati i figli Jolanda e Leonardo. Anche Max ha due eredi, Valentina e Giorgio, nati dalla sua passata relazione con l’ex Gloria.