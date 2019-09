Gf, per Ambra Lombardo «ritocchino» al seno dopo l'addio a Kikò Nalli?

Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 19:28

, dopo l'addio a, è pronta a ricorrere allaper ingrandire il. Anche se in passato l'ex concorrente delGrande Fratello non aveva fatto mistero di pensare ad un 'ritocchino', ora sembra proprio che il momento giusto sia arrivato.A rivelarlo è Riccardo Signoretti, direttore della rivista di gossip Nuovo. Su Instagram, infatti, sono state annunciate delle foto esclusive che ritraggononello studio di un chirurgo estetico, il professor Pietro Lorenzetti, che si occuperà dell'intervento.L'approdo alla chirurgia estetica, per, sembrava già solo questione di tempo. L'affascinante professoressa del Gf, d'altronde, aveva già dichiarato la sua intenzione di aumentare la taglia del seno, e questo era stato proprio uno dei motivi dello scontro con, che si era sempre detto contrario a quell'ipotesi. Ora che la storia è finita, dopo pochi mesi, la bella Ambra è pronta al 'ritocchino' tanto desiderato...