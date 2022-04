Amedeo Goria ha una nuova fiamma: paparazzato con una conduttrice 24enne. Ecco chi è

Nuovo amore per Amedeo Goria. Dopo la fine della relazione con Vera Miales, il giornalista, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è stato paparazzato da Novella2000 in compagnia di un'altra donna, la 24enne Deola Godini. La fidanzata, ormai forse sarebbe più corretto chiamarla ex, ha visto gli scatti in diretta a Pomeriggio 5, dove si è confrontata con il diretto interessato.

Il settimanale Novella 2000 ha beccato il giornalista insieme alla 24enne Deola Godini, mentre trascorrono una serata romantica in un noto ristorante milanese. Dagli scatti si notano sguardi complici, abbracci, carezze e baci. Dalle foto, infatti, sembra che Goria abbia ritrovato la felicità tra le braccia di un'altra donna, lasciandosi alle spalle la storia con Vera Miales, reduce dalla sua esperienza come Pupa a La Pupa e il Secchione Show.

Deola Godini è nata a Treviso e ed è una conduttrice televisiva, soprattutto per Sky.

Negli anni è stata anche fotomodella e organizzatrice di eventi. La sua carriera è iniziata con concorsi di bellezza in Veneto, per poi passare alle televisione e ai social. Il suo profilo Instagram, nel quale si definisce presentatrice tv, è seguito da quasi 90mila follower. Qui condivide principalmente scatti di se stessa e del suo lavoro.