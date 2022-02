Amici 21, Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? Zerbi: «E' qui intorno a noi»

Single o fidanzata? Questo è il dilemma su Alessandra Celentano. La puntata di oggi di Amici 21 è cominciata con un clamoroso gossip. Maria De Filippi è abituata infatti a giocare con i cantanti e i ballerini seduti dietro ai banchi, ma meno con i professori, soprattutto su cose di cui non è al corrente. Spesso si affida al suo intuito. Stavolta,infatti, è stata colta di sorpresa dal gossip lanciato da Rudy Zerbi.

Appena è entrata in studio, Maria ha notato una pettinatura nuova della Celentano. La maestra ha confermato di avere in effetti qualcosa di leggermente diverso. «C’è un nuovo fidanzato?» le ha chiesto Maria. La Celentano non ha risposto ma ha accennato uno strano sorriso: dalla sua reazione si intuiva che ci fossero novità in campo sentimentale. La conduttrice, già stupita da questa velata conferma, ha chiesto se fosse davvero così. E subito ha preso la parola Zerbi, che ha sottolineato come tutti gli insegnanti sappiano di questo flirt in corso: «Tra l’altro è uno… Qui, insomma qui intorno». In un primo momento qualcuno ha pensato che parlasse di sé stesso, tant’è che ci sono state delle risate in studio, sia tra i professori sia tra il pubblico. Maria ha cercato di sapere di chi si tratta, ma Zerbi l’ha invitata a fare domande per arrivare all’identità. Come fa lei con gli allievi, insomma: sottopone sempre qualcuno, spesso LDA, a un quiz per indovinare l’ospite del giorno.

Anna Pettinelli ha retto il gioco di Zerbi per qualche secondo. A questo punto però proprio l'interessata è intervenuta: «Maria, non è vero». Ma il dubbio resta, perché quando la conduttrice ha chiesto ulteriore conferma la Celentano ha detto «None» ma con un sorriso ambiguo. Zerbi ha insistito: «È bugiarda. È proprio cotta, non capisce più niente». Resta quindi il dubbio: è falso o vero questo presunto nuovo amore?